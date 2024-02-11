روسيا.. إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والقائمة تضم أربعة مرشحين

المصدر: رويترز

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أغلق، اليوم الأحد، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا في مارس المقبل، حسب وكالة "تاس". وقالت الوكالة إن قائمة المرشحين تضم الرئيس فلاديمير بوتين، المتوقع فوزه، وثلاثة سياسيين يؤيدون جميعاً للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وخلت القائمة من المرشح الروسى المناهض للحرب بوريس ناديجدين بعد أن منعته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس من الترشح قائلة إنها وجدت مخالفات فى جمع التوقيعات المطلوبة لدعم ترشيحه.

وسجلت لجنة الانتخابات المركزية فلاديسلاف دافانكوف نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو حزب الناس الجدد، وليونيد سلوتسكي زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي القومي المتطرف الموالي للكرملين، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي.

ومن المتوقع أن يفوز بوتين (71 عاما) بسهولة في انتخابات الشهر المقبل. واختار بوتين خوض الانتخابات كمستقل وليس كمرشح لحزب روسيا الموحدة الحاكم.

وكان ناديجدين المستبعد من خوض الانتخابات قد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها "خطأ فادح".. وقال يوم الخميس إنه سيطعن على قرار لجنة الانتخابات المركزية أمام المحكمة العليا في روسيا.

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