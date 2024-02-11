الملك تشارلز يوجه الشكر للداعمين بعد تشخيص إصابته بالسرطان

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبّر تشارلز الثالث ملك بريطانيا، السبت، عن امتنانه لكل من تمنى له الشفاء بعد تشخيص إصابته بالسرطان، في أول تعليق له منذ أن أعلن قصر بكنغهام أن الملك سيؤجل بعض ارتباطاته من أجل الخضوع للعلاج.

وقال تشارلز في بيان: "أود أن أعبر عن خالص شكري على رسائل الدعم الكثيرة والتمنيات الطيبة التي تلقيتها في الأيام القليلة الماضية".

وأعلن القصر، يوم الاثنين، أنه تم تشخيص إصابة تشارلز (75 عاماً) بنوع من السرطان بعد أقل من 18 شهراً من جلوسه على العرش.

وقال تشارلز: "وكما يعلم جميع المصابين بالسرطان، فإن مثل هذه التمنيات الطيبة هي أعظم عزاء وتشجيع".

وقال الملك إنه من المشجع أن يسمع كيف ساعد تشخيص حالته في تسليط الضوء على المنظمات التي تدعم مرضى السرطان في بريطانيا وأماكن أخرى.

وجاءت أنباء تشخيص حالته بعد أن أمضى ثلاث ليال في المستشفى الشهر الماضي حيث خضع لعملية تصحيحية لتضخم البروستاتا الحميد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز