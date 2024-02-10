المستشار الألماني يطالب إسرائيل بتوخي معايير القانون الدولي في الحرب على غزة

المصدر: د ب أ

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طالب المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل بتوخي القانون الدولي في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وردا على سؤال عن الأمر الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، قال شولتس في العاصمة الأمريكية واشنطن الجمعة:" يجب أن تتوافق طريق إدارة الحرب مع المعايير التي تضعها إسرائيل لنفسها، وكذلك مع ما يتطلبه القانون الدولي".

وقال نتنياهو: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس في ظل بقاء أربع كتائب للحركة في رفح"، وذلك حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أمس، وذكر البيان أن الخطط التي ستطرحها القيادة العسكرية على الحكومة، يجب أن تتضمن أيضا إجلاء المدنيين في رفح.

تجدر الإشارة إلى أن شن عملية عسكرية في رفح التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، يمثل مشكلة كبيرة إذ إن هذه المدينة التي كان يقطنها حوالي 300,000 شخص قبل الحرب، صارت تؤوي حاليا 3ر1 مليون شخص غالبيتهم فروا من المعارك من أجزاء أخرى من القطاع غزة إلى هناك وبعضهم نزح بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.

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