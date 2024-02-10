الصين تدخل عام التنين بألعاب نارية واحتفالات

المصدر: د ب أ

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دخلت الصين، الجمعة، عاماً جديداً، وفقاً للتقويم القمري التقليدي، مع انتهاء عام الأرنب والدخول في عام التنين.

ويعد التنين رمزاً شعبياً في الصين. ووفقاً للخرافات، يرمز التنين إلى القوة والحظ، ولذلك تشتهر أعوام التنين في الصين بإنجاب أطفال.

ويحتفل معظم الصينيين بالعام الجديد مع عائلاتهم، وهو ما يؤدي إلى موجة كبيرة من رحلات السفر في مختلف أنحاء الصين. وواجهت رحلات هذا العام اضطرابات بسبب بداية طقس شتوي قارس في وسط الصين.

ويجري الاحتفاء باحتفالات العام الجديد بشكل تقليدي أمام وجبات عشاء شهية أثناء مشاهدة الحفل السنوي للعام للجديد على التلفزيون الرسمي.

وعادة ما يستخدم الصينيون زينة تكتسي باللون الأحمر على أبواب منازلهم في هذا الوقت من العام، على أمل أن يجلب ذلك الازدهار والحظ لمنازلهم. وتعد المظاريف الحمراء التي تحتوي على المال هدية شائعة بهذه المناسبة، حيث يرمز اللون الأحمر إلى الحظ.

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