رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف يعلن فوزه بالانتخابات العامة

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم الجمعة فوزه في الانتخابات العامة قائلا إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف حصد أكبر عدد من الأصوات وسيبحث مسألة تشكيل حكومة ائتلافية.

ولم يفصح شريف عن عدد المقاعد التي حصدها حزبه، ولا يزال فرز الأصوات جاريا بالنسبة لآخر بضعة مقاعد من أصل 265 مقعدا جرى التنافس عليها في الانتخابات.

وأظهر أحدث فرز للأصوات نشرته اللجنة الانتخابية أن حزبه ضمن 42 مقعدا، وهو أقل بكثير من 133 مقعدا لازما لإعلان الفوز وتشكيل حكومة.

وقال شريف إن نوابه سيلتقون أحزابا سياسية أخرى في وقت لاحق من اليوم للتحدث عن تشكيل حكومة ائتلافية

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