الشرطة السويسرية تقتل رجلاً احتجز رهائن داخل قطار

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة السويسرية إن طالب لجوء إيرانيا يبلغ من العمر 32 عاما مسلحا بفأس وسكين احتجز 15 رهينة في قطار بين بولم وإيفردون ليه باين لأربع ساعات تقريبا، حتى اقتحمت الشرطة القطار وقتلت الرجل في وقت متأخر من أمس الخميس.

وذكرت الشرطة في فود كانتون في بيان اليوم الجمعة "تم تحرير الرهائن جميعا دون أن يصابوا بأذى...وأصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة في أثناء التدخل".

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية.

وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا ولكنها تحدث في البنوك والشركات. وفي يناير 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن وأجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.

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