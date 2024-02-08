تطويق السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد تلقّي تهديدات

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس بلدية مدينة لاهاي الهولندية أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية المشددة عند السفارة الإسرائيلية في المدينة اليوم، في أعقاب تهديد يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الهولندية (إي.إن.بي).

ولم يذكر يان فان زانين إلى متى ستظل هذه الإجراءات سارية. وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أن السلطات تطوّق السفارة.

وفي الشهر الماضي، عُثر على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد، ويجري التحقيق في الأمر باعتباره جريمة يشتبه في أنها إرهابية.

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