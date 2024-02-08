القوات الجوية الأوكرانية تعلن إسقاط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

المصدر: رويترز

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية ووحدات متنقلة خاصة باستهداف الطائرات المسيرة أسقطت 11 من بين 17 من تلك الطائرات أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق في البلاد.

وقالت في بيان إن الطائرات المسيرة، أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد.

وذكر مسؤولون إقليميون أن الهجوم الروسي ألحق أضرارا بأكثر من 20 منزلا ومبنى تجاريا في مدينة ميكولايف وأصاب منشآت بنية تحتية مدنية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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