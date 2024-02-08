5 مفقودين من مشاة البحرية الأمريكية بعد تحطم مروحية

المصدر: رويترز

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صار خمسة أفراد من قوات مشاة البحرية الأمريكية في عداد المفقودين، أمس، بعدما عُثر على حطام طائرتهم الهليكوبتر في منطقة نائية إلى الشرق من سان دييجو، بعد ساعات من فقدانها وسط موجة من الأمطار والثلوج الكثيفة.

وأوضحت قوات مشاة البحرية، في بيان، أن السلطات المدنية عثرت على الهليكوبتر، وهي من طراز سي.إتش-53إي سوبر ستاليون، في باين فالي بعد نحو ثماني ساعات من الإبلاغ بأنها تخلفت عن موعدها المحدد ،حينما لم تصل إلى القاعدة الجوية لقوات مشاة البحرية في ميرامار بولاية كاليفورنيا.

وذكرت القوات أن وحدة طائرات تابعة لها تقوم بدعم من السلطات المحلية بمهمة بحث للعثور على أفراد الطاقم الخمسة.

ولفتت القوات إلى أن الطاقم كان يجري رحلة تدريبية اعتيادية انطلقت من قاعدة كريتش الجوية في ولاية نيفادا على بعد نحو 60 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من لاس فيجاس مساء الثلاثاء.

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