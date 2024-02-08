الهند تقرر إقامة سياج على طول حدودها مع ميانمار

المصدر: د ب أ

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قررت الهند بناء سياج على طول حدودها مع ميانمار التي تمتد بطول 1643 كيلومتراً.

وأعلن وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي،

أنه من أجل توفير مراقبة أفضل، سيتم إنشاء مسار للدوريات على طول الحدود.

وقال شاه إن «حكومة (رئيس الوزراء ناريندرا) مودي ملتزمة بإقامة حدود لا يمكن اختراقها».

وأشار إلى تفاصيل بشأن مشروعين تجريبيين لبناء السياج على طول الولايات الشمالية الشرقية للهند، «أروناتشال براديش» و«مانيبور»، والموافقة على إقامة سياج جديد بطول 20 كيلومتراً في مانيبور.

وقامت البلاد بالفعل ببناء سياج يمتد بطول 10 كيلومترات على طول الحدود في ولاية مانيبور.

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