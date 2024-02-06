النفط يرتفع نحو 1%

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار للبرميل عند التسوية الاثنين متأثرة بمخاوف أن يؤدي التوتر في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية إلى كبح الإمدادات العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا أو 0.9 بالمئة عند التسوية إلى 78.22 دولارا للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.78 دولارا للبرميل.

وحقق الخامان مكاسب للمرة الأولى منذ أربع جلسات.

ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، حيث بدا التقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعيد المنال، مما يشير إلى أن استمرار التوتر في المنطقة.

كما واصلت الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين والتي أدت هجماتهم على سفن الشحن إلى تعطيل بحركة تجارة النفط العالمية.

وقال مصدر في كييف لرويترز إن طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قصفتا أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا يوم السبت في أحدث عملية ضمن سلسلة هجمات طويلة المدى على منشآت نفط روسية، مما أدى إلى انخفاض صادرات النافتا الروسية.

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