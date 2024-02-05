كاليفورنيا.. تحذير نادر للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية لموجة جديدة من العواصف الأحد في ظل توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية على معظم أنحاء الولاية مما ينذر بحدوث فيضانات وانهيارات طينية وانقطاع التيار الكهربائي.

وهذه العاصفة هي الثانية التي تضرب الولاية خلال أسبوع وتأتي في وقت يتوافد فيه عشرات المشاهير على لوس انجليس لحضور حفل توزيع جوائز جرامي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا نادرا للغاية من احتمال هبوب رياح بقوة الإعصار في منطقة (بيج سور) والمناطق المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال دانييل سوين خبير المناخ في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس، بخصوص الرياح التي تجتاح الولاية في بث مباشر الأحد "الطقس سيئ للغاية في الوقت الراهن".

وقالت هيئة الأرصاد إن الرياح بلغت سرعتها 112.6 كيلومترا في الساعة في مناطق مختلفة بالولاية.

وقال رئيس بلدية لونج بيتش، ريكس ريتشاردسون، إن المدينة الساحلية القريبة من لوس انجليس قد تشهد هطول أمطار عليها هذا الأسبوع أكثر مما تشهده على مدار عام كامل.

وتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 13 إلى 18 سنتيمترا بداية من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.

وقالت رئيسة بلدية لوس انجليس، كارين باس، إن المدينة قد تتعرض لرياح وأمطار على غرار ما جلبته العاصفة المدارية (هيلاري) في أغسطس الماضي.

وأضافت هيئة الأرصاد أن السواحل الجنوبية والوسطى لولاية كاليفورنيا تتأهب لهطول أمطار يصل منسوب مياهها إلى بوصة واحدة في الساعة لتتراوح في المجمل بين 7 و15 سنتيمترا. ومن المتوقع أن يتراوح منسوب مياه الأمطار بين 6 و12 بوصة في السفوح والجبال منخفضة الارتفاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز