كييف: تزايد قتلى الجيش الروسي.. وموسكو: مقتل 720 عسكرياً أوكرانياً في يوم

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 388 ألفاً و750 جندياً، بينهم 810 جنود لقوا حتفهم خلال أمس فقط، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 720 عسكرياً أوكرانياً لقوا حتفهم بعمليات للقوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم» اليوم، أن القوات الأوكرانية دمرت 6343 دبابة، منها دبابتان أمس فقط، و11818 مركبة قتالية مدرعة، و9331 نظام مدفعية، و979 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و663 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 332 طائرة، و324 مروحية، و7173 طائرة مسيرة، و1848 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12393 من المركبات وخزانات الوقود، و1479 من وحدات المعدات الخاصة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، في بيان مفصَّل بشأن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ24 الماضية، أنه على محور جنوب دونيتسك تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية، مشيرةً إلى أن نحو 115 عسكرياً أوكرانياً لقوا حتفهم، وتم تدمير مدرعتين و3 سيارات وقطع مدفعية.

وأضاف البيان أنه على محور زابوريجيا، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية ولقي نحو 45 عسكرياً أوكرانياً حتفهم، وتم تدمير مركبتين ومدفع وراجمة صواريخ، وعلى محور خيرسون قصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 30 عسكرياً أوكرانياً، وتم تدمير 3 مركبات وقطع مدفعية.

كما أكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 97 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة في جمهورية لوجانسك الشعبية ومقاطعتي خاركوف وزابوريجيا.

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