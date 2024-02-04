46 قتيلاً على الأقل في حرائق غابات بتشيلي

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، السبت، أن ما لا يقل عن 46 شخصاً لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات التي تستعر في وسط البلاد، مشيراً إلى أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح.

وتصاعد الدخان الأسود فوق مناطق كبيرة من إقليم فالبارايسو الذي يقطنه ما يقرب من مليون نسمة في وسط تشيلي، بينما يبذل رجال الإطفاء جهودا مضنية لإخماد النيران بالمنطقة باستخدام طائرات هليكوبتر وعربات الإطفاء.

وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن عدد الحرائق المستعرة في أنحاء البلاد بلغ 92، وهو ما أدى إلى تضرر أكثر من 43 ألف هكتار.

وأضافت توها: "عدد الوفيات مبدئي... لدينا تقارير من أماكن أخرى تشير إلى احتمال سقوط المزيد من القتلى لكن لم نتأكد (بعد) ميدانيا".

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