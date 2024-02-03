البيت الأبيض: لا نسعى إلى "الحرب" وأبلغنا العراق قبل تنفيذ الضربات الجوية

المصدر: رويترز

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أعلن البيت الأبيض الجمعة، أنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، بعدما ضربت القوّات الأمريكيّة عشرات الأهداف المرتبطة بطهران في العراق وسوريا.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافة: "نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران".

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة أبلغت العراق قبل شن ضربات جوية، الجمعة، على ثلاثة مواقع تخص فصائل داخل البلاد، وذلك بعد دقائق من تنديد الجيش العراقي بالضربات التي وصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "أبلغنا الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الضربات".

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