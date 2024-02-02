سيناتور أمريكي: واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس وزراء المجر

المصدر: ​د ب أ

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كشف السيناتور الأمريكي بن كاردن أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ووصف النائب البارز بالكونغرس الأمريكي أوربان بأنه «أقل من يمكن الاعتماد عليه» من الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وطرح احتمال فرض عقوبات، كاشفاً عن سخط متنامٍ تجاهه، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وأدان بن كاردن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بمجلس الشيوخ، تعطيل أوربان، حتى أمس، تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعدم موافقته على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وقال إن البيت الأبيض يجب أن يدرس فرض عقوبات تستهدف الفساد، وأن يدرس إخراج المجر من برنامج الولايات المتحدة للإعفاء من التأشيرة.

وأوضح عضوان آخران بمجلس الشيوخ، هما الديمقراطية جين شاهين والجمهوري توم تيليس، أن أوربان يخاطر بالإضرار بعلاقات المجر بالولايات المتحدة والناتو بلا رجعة، إذا لم يتخذ إجراء بصدد انضمام السويد إلى الحلف العسكري.

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