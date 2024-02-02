مقتل اثنين وإصابة 300 في حريق بالعاصمة الكينية

المصدر: رويترز

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قالت صحيفة محلية اليوم الجمعة نقلا عن الشرطة إن حريقاً ناجماً عن انفجار غاز في العاصمة الكينية أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين.

وكتب المتحدث باسم الحكومة إسحق موورا على منصة إكس أن الحريق في حي إمباكاسي في نيروبي بدأ قبل منتصف الليل بقليل في شركة لإعادة تعبئة الغاز وتعرض مبناها لأضرار بالغة.

ونقلت صحيفة ستاندرد عن ويزلي كيميتو القائد المسؤول عن الشرطة في إمباكاسي أنه تأكد مقتل شخصين على الأقل في الحادث.

ونقل حساب الصحيفة على منصة إكس عن أدامسون بونجي قائد شرطة منطقة نيروبي القول إن 300 شخص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.



وقال الصليب الأحمر على منصة "إكس" إنّ "الإجراءات المنسّقة لمختلف وحدات التدخّل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أنّ 27 شخصاً آخرين عولجوا في إمباكاسي في العاصمة.

ونحو الساعة 6,30 بالتوقيت المحلي (03,30 ت غ) كان عدد كبير من رجال الإطفاء لا يزالون يعملون لمحاولة السيطرة على الحريق، حسب صحافي في "وكالة فرانس برس".

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