القائد العام لقوات أوكرانيا: نعاني نقصاً خطيراً في الذخيرة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقرَّ القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوزني، بأن كييف تعاني نقصاً خطيراً في الذخيرة، وذلك في الوقت الذي تقترب فيه الحرب مع روسيا من دخولها عامها الثالث.

وقال، في منشور على الموقع الإلكتروني لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «علينا أن نقاوم خفضاً في الدعم العسكري من حلفاء رئيسين، وأن نتصدى لتوتراتهم السياسية فيما بينهم».

وأضاف زالوزني، وسط تكنهات حول إقالته الوشيكة: «مخزونات شركائنا من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وذخيرة المدفعية أصبحت تنفد بسبب كثافة الأعمال القتالية في أوكرانيا»، عازياً ذلك أيضاً إلى نقص عالمي في شحنات المواد المتفجرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز