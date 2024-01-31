العثور على جسم خطير ملصق بسياج سفارة إسرائيل في السويد

المصدر: د ب أ

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كشفت الشرطة السويدية، اليوم، أنه تم العثور على جسم خطير ملصق على السياج في الجزء الخلفي من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.

وأوضح خبراء المتفجرات أن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة جاهزة للتفجير، مؤكدين أنه تم تدميرها في الموقع.

وأفادت صحيفة «إفتونبلاديت» وقناة «تي في4» أن الجسم الذي تم العثور عليه هو قنبلة يدوية، إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا بعد.

وقال السفير الإسرائيلي لدى السويد، زيف نيفو كولمان، على موقع «إكس»: «اليوم كنا هدفاً لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها»، معرباً عن شكره للسلطات السويدية على استجابتهم السريعة.

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