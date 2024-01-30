زلزال يضرب جزيرة اسكتلندية

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال جزيرة مول في هبريدس الداخلية، على الساحل الغربي لاسكتلندا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" عن هيئة المسح الجيولوجي البريطانية قولها، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال الذي بلغت قوته 3.3 درجات على مقياس ريختر للزلازل وقع في الساعة 07:30 مساء بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش) أمس الاثنين.

وأضافت أنه تم الشعور بالزلزال في جزيرة مول ذاتها وفي الجزر المحيطة بها وفي البر الرئيسي خاصة عل مسافة 50 كيلومتراً من مركز الزلزال.

وقال ألاسدير ساتشل (45 عاماً) وهو مقيم في مول إنه اعتقد أن سيارة اصطدمت بمنزله عندما وقع الزلزال.

وأضاف صانع الأفلام والمسرحيات والبودكاست للوكالة اليوم الثلاثاء: "كنت جالساً على مكتبي في نحو الساعة 07:30 مساء الليلة الماضية، وسمعت دوياً كبيراً للغاية، ثم انفجاراً كبيراً جداً وبعدها اهتز المنزل".

ولجأ بعض الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجربتهم مع الزلزال الذي كان مركزه في شمال غرب الجزيرة بالقرب من قرية ديرفايج.

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