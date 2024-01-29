بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة

المصدر: رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم الاثنين قولها إن اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسجل كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في الفترة من 15 وحتى 17 مارس.

ويتوقع مؤيدون ومعارضون على حد سواء فوز بوتين بولاية جديدة مدتها ست سنوات وإذا أكملها فستكون فترة حكمه هي الأطول في روسيا منذ القرن الثامن عشر.

وأمام المرشحين المحتملين، ومن بينهم المرشح المناهض للحرب بوريس ناديجدين، مهلة حتى يوم الأربعاء لجمع العدد المطلوب من توقيعات المؤيدين لدعم ترشحهم وحملاتهم الانتخابية.

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