كشف مخطط فساد في أوكرانيا لمشتريات أسلحة بـ40 مليون دولار

المصدر: د ب أ

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أعلن جهاز الأمن الأوكراني، أمس، أنه كشف عن مخطط فساد يتعلق بشراء 100 ألف قذيفة هاون تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).

وقال إن مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الدفاع، إضافة إلى موظفين في شركة أسلحة أجنبية، وراء عملية الاحتيال.

ويجري التحقيق مع خمسة من المشتبه بهم، وتم اعتقال مشتبه به سادس أثناء محاولته مغادرة أوكرانيا.

وتم تحويل الأموال إلى مورّد أسلحة في لفيف غربي البلاد في أغسطس 2022، الذي قام بدوره بنقلها إلى شركة أجنبية.

وأضاف جهاز الأمن الأوكراني: «لكن لم يتم إرسال قذيفة واحدة إلى بلادنا». وبدلاً من ذلك حاولت الشركة الأجنبية إخفاء الأموال في حساب مصرفي في البلقان.

وتمت مصادرة الأموال المسروقة، ويجري العمل على إعادتها إلى أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع والمدعي العام في أوكرانيا هذه القضية.

وذكرت تقارير متكررة أن هناك احتيالاً في عمليات شراء إمدادات الجيش الأوكراني.

ويعد القضاء على الفساد شرطاً أساسياً لكي تتمكن أوكرانيا من إحراز تقدم في محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في ديسمبر الماضي.

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