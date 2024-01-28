بايدن يستقبل المستشار الألماني بالبيت الأبيض في فبراير لدعم أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير المقبل لحشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين سيستغلان اجتماعهما في البيت الأبيض للتأكيد مجدداً على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه روسيا.

وسيناقش بايدن وشولتس الجهود المبذولة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط ودعمهما الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة.

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