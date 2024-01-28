موسكو تشن هجمات جديدة بطائرات مسيرة وصواريخ في أرجاء أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قصفت روسيا أوكرانيا مجدداً بالصواريخ والطائرات المسيرة في شمالي البلاد ووسطها وجنوبها.

وقال يوري مالاشكو الحاكم العسكري لزابوريجيا عبر تطبيق تليجرام في ساعة متأخرة من مساء السبت: "هاجمت مسيرات العدو المنطقة الوسطى".

وذكر أن البنية التحتية تعرضت لضربة لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وأعلن مسؤولون عن هجمات صاروخية في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وذكر فيليب برونين الحاكم العسكري أن مبنى صناعياً في كريمنشوك تعرض للقصف واندلعت به النيران، وذكرت السلطات أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق.

ولم ترد معلومات عن الإصابات المحتملة.

وتجددت الهجمات أيضاً في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، لكن لم ترد تفاصيل مبدئية عن حجم الدمار.

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