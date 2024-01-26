ما حقيقة تواصل بوتين مع أمريكا لإنهاء الحرب في أوكرانيا؟

المصدر: رويترز

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نفى الكرملين اليوم الجمعة تقريرا لوكالة بلومبرغ أفاد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجس نبض" الولايات المتحدة بشأن إمكانية إجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا وربما يفكر في التخلي عن مطلبين رئيسيين يتعلقان بالوضع الأمني لأوكرانيا.

وقال تقرير بلومبرغ إن بوتين "يختبر الأجواء" بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة للدخول في محادثات، وأنه تواصل مع الولايات المتحدة عبر قنوات غير مباشرة.

ونقلت بلومبرغ عن شخصين مقربين من الكرملين أن بوتين "قد يكون مستعدا للنظر في التخلي عن الإصرار على الوضع المحايد لأوكرانيا وحتى التخلي في نهاية المطاف عن معارضة انضمامها لحلف شمال الأطلسي، وهو ما كان التهديد به مبررا رئيسيا لروسيا لبدء الحرب".

وسأل صحفيون المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن القصة، وعلى وجه التحديد ما إذا كانت موسكو مستعدة حقا للتخلي عن مطالبها بشأن الحياد وعضوية حلف شمال الأطلسي.

ورد بيسكوف "لا، هذا تقرير خاطئ. إنه لا يتوافق مع الواقع على الإطلاق".

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