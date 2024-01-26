الملك تشارلز الثالث يستعد لإجراء جراحة خلال الأسبوع

المصدر: د ب أ

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عاد العاهل البريطاني، الملك تشارلز الثالث، إلى لندن لتلقي علاج، حيث يعاني تضخم البروستاتا.

وشوهد الملك، البالغ من العمر 75 عاماً، وهو يستقل سيارة بالقرب من قصر باكنغهام، بعد وصوله من بلدة ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك، بعد ظهر أمس، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن صحيفة «ذا صن».

وذكرت الوكالة أن الملك ألغى عدداً من الارتباطات، حيث يستعد للخضوع لجراحة هذا الأسبوع.

وتم تشخيص حالة تشارلز بأنها حميدة في 17 يناير أثناء إقامته في بيركهول باسكتلندا، بعد إجراء فحص طبي بسبب ظهور أعراض.

ومن المعروف أن الملك أراد مشاركة تفاصيل حالته لتشجيع الرجال الآخرين الذين يعانون أعراضاً على الخضوع للفحص الطبي.

وقد حث الأطباء الملك، الذي اعتلى العرش قبل 16 شهراً فقط، على الراحة قبل الجراحة التقويمية.

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