اندلاع حريق ضخم بواجهة مستشفى غاندي في إيران

المصدر: د ب أ

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أعلن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم، اندلاع حريق في مستشفى «غاندي» بالمدينة.

وصرح المتحدث جلال مالكي، لوكالة أنباء فارس الإيرانية، بأنه وفقاً لتقارير أولية، كان الحريق في معظمه بواجهة مبنى المستشفى، وامتد إلى بعض الطوابق.

وأضاف: «تم إرسال سيارات من 8 مراكز إطفاء إلى موقع الحادث، ولم ترد أنباء عن إصابات أو وفيات محتملة حتى الآن».

وتابع: «لا نعرف حتى الآن من أي جزء بدأ الحريق، وسنعلن عن التفاصيل في وقت لاحق».

وقال قدرت الله محمدي، رئيس إدارة الإطفاء، لمراسل «فارس»: «نقوم بعملية الإطفاء، وتم نشر فرق الإطفاء لهذا الغرض»، موضحاً أن لم يتعرَّض للانهيار، وأن رجال الإطفاء دخلوا المبنى. وبدأ تحقيق لتحديد ملابسات الحريق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بيدرام باك إي ين: «في الوقت الحالي، يتم نقل المرضي من مستشفى غاندي إلى مستشفيات أخرى في طهران».

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