ستولتنبرغ يدعو المجر للسماح بانضمام السويد لحلف الأطلسي

المصدر: رويترز

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رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بقرار البرلمان التركي التصديق على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي ودعا المجر إلى أن تحذو حذوه.

وقال في بيان في وقت متأخر الثلاثاء "أعول أيضا على المجر لاستكمال تصديقها الوطني في أقرب وقت ممكن".

وأضاف "وافق جميع أعضاء الحلف (في قمة) فيلنيوس على دعوة السويد للانضمام إلى حلفنا، وقد أوفت السويد بالتزاماتها. عضوية السويد تجعل حلف الأطلسي أقوى وتجعلنا جميعا أكثر أمنا".

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