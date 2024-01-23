الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 من جنوده في غزة فجر اليوم

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مقتل 10 من جنوده في حادث وقع جنوب قطاع غزة، انهار خلاله مبنيان إثر انفجار كبير، وأصيبت دبابة على ما يبدو بقذيفة "آر بي جي".

وبمقتلهم يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري ضد حماس إلى 208، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب الانفجار الذي وقع أمس الإثنين، ولكن يعتقد أنه نجم عن قذيفة "آر بي جي" أطلقت على مبنى كانت تخزن فيه ألغام. واستمرت جهود الإنقاذ لعدة ساعات بعد الحادث.

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