مشروع قانون روسي لمصادرة ممتلكات منتقدي الحرب ضد أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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يسعى أعضاء في البرلمان الروسي لإصدار قانون يتيح مصادرة ممتلكات من ينتقد الحرب ضد أوكرانيا.

وكشفت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب الروسي (دوما)، بدعم من رئيس المجلس فياشسلاف فولودين حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسمح بمصادرات العقارات والأموال وأي أغراض قيمة أخرى خاصة بمن يدان بنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي.

وقال فولودين، عبر موقع مجلس الدوما: «أي شخص يحاول تدمير روسيا ويخونها، يجب أن ينال العقاب المستحق، وأن يتحمل من ممتلكاته تكلفة التعويض عما سببه من أضرار للبلاد».

وبحسب مسودة القانون، فإن الأشخاص المتهمين «بالدعوة للقيام بأنشطة ضده أمن الدولة» يمكن أن يجرَّدوا من ممتلكاتهم أيضاً، كما يمكن معاقبة النشطاء الذين يشاركون في احتجاجات ضد الحكومة بهذه العقوبات.

كما يمكن معاقبة من يساعدون المنظمات الدولية التي قطعت روسيا العلاقات معها بالعقوبات الواردة في هذا القانون المنتظر بدء نظره يوم الأربعاء المقبل.

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