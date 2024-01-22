الجيش الأمريكي يكشف مصير مفقودين من البحرية في خليج عدن

المصدر: رويترز

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كشف الجيش الأمريكي مصير اثنين من أفراد البحرية المفقودين في خليج عدن، مؤكداً الفشل في العثور عليهما.

وقال مسؤولون بالجيش، أمس، إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية فُقدا في خليج عدن هذا الشهر، موضحين أنه جرى تغيير وضعهما إلى متوفين.

كان مسؤول أمريكي قد أعلن، الأسبوع الماضي، فقدان عنصرين من القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية بعد قيامهما بمهمة ليلية قبالة سواحل الصومال.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكان العنصرين المفقودين، مؤكدةً أنها لن تنشر معلومات إضافية حتى تكتمل مهمة استعادة العنصرين.

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