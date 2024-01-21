25 قتيلاً بهجوم أوكراني على دونيتسك.. وروسيا تصف العمل بـ«الإرهابي»

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن دنيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك المعيَّن من روسيا، اليوم، أن 25 شخصاً قُتلوا وأصيب 20 آخرون، بعدما قصفت قوات أوكرانية مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا بالمنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وذكر أليكسي كولمزين، رئيس بلدية مدينة دونيتسك، الذي عيَّنته روسيا أيضاً، أن القوات الأوكرانية قصفت منطقة مزدحمة تقع فيها متاجر وسوق.

وأوضح بوشيلين أن المدينة تعرضت لنيران مدفعية أوكرانية. ولم يرد تعليق بعد من أوكرانيا على الأمر.

وأظهرت صور ومقطع فيديو من موقع الحادث أشخاصاً يبكون، قال بعضهم إنهم فقدوا أقارب لهم، وجثثاً ملقاة على الأرض وسط الثلوج الملطخة بالدماء بالقرب من سوق في المدينة.

وأعلن بوشيلين غداً الاثنين يوم حداد في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو الاسم الذي يُطلق على هذا الجزء من الأراضي التي أعلنت روسيا ضمَّها.

وقال إن فرق الطوارئ تواصل العمل في موقع القصف، مشيراً إلى أن متخصصي البحث الجنائي يحاولون أيضاً جمع شظايا للأسلحة التي استُخدمت في الهجوم.

وفي موسكو، أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً وصفت فيه الهجوم بأنه «عمل إرهابي همجي» من جانب أوكرانيا، قائلةً إنه تم تنفيذه «باستخدام أسلحة قدمها الغرب».

وأضافت الوزارة: «الجانب الروسي يندد بشكل قاطع بهذه الضربة الغادرة على السكان المدنيين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز