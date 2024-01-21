روسيا تسيطر على قرية بمنطقة خاركيف الأوكرانية

المصدر: رويترز

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على قرية كروخمالني في منطقة خاركيف بأوكرانيا وأكد متحدث باسم الجيش الأوكراني انسحاب القوات الأوكرانية من القرية.

وجاء هذا التقدم المحدود بعد بيان مماثل أصدرته وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، قالت فيه إن القوات الروسية سيطرت على تجمع فايسله السكني في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وتكثف روسيا الضغط الهجومي حول بلدات واقعة شرق أوكرانيا مثل كوبيانسك وليمان وأفدييفكا رغم تحقيقها مكاسب متواضعة حتى الآن.

وتقول موسكو إن قواتها استعادت زمام المبادرة في العديد من المناطق بعد هجوم مضاد فاشل شنته أوكرانيا العام الماضي.

وقلل المتحدث العسكري الأوكراني فولوديمير فيتيو من شأن الأنباء الأحدث وقال للتلفزيون الوطني إن استيلاء روسيا على كروخمالني ليس له أي تأثير في الموقف العام.

وقال فيتيو: "هدفنا الرئيسي هو إنقاذ حياة من يتولون مهمة الدفاع في صفوفنا وقد نقلوا إلى مواقع معدة سلفاً، حيث يتشبثون الآن بالدفاعات لمنع العدو من التقدم أكثر".

وأضاف أن كروخمالني كانت تضم خمسة منازل وكان يقطنها 45 شخصاً فقط قبل اندلاع الحرب.

وتابع قائلاً إن استيلاء القوات الروسية على "عدة مئات من الأمتار" ليس له أي انعكاسات، واصفاً الأمر بأنه "ظاهرة مؤقتة".

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