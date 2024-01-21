روسيا: «المدافع الصامد» عودة من الناتو لمخططات الحرب الباردة

المصدر: رويترز

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أكد ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة الإعلام الروسية الرسمية في تصريحات نشرت اليوم الأحد أن نطاق تدريبات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2024، والتي تحمل اسم (المدافع الصامد)، يشكل "عودة لا رجعة فيها" من الحلف لمخططات الحرب الباردة.

وقال حلف شمال الأطلسي يوم الخميس إنه سيبدأ أكبر تدريب عسكري منذ الحرب الباردة بمشاركة نحو 90 ألف جندي في محاكاة على كيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين في دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقي للحلف إذا تصاعد الصراع لمواجهة بين طرفين يمكن أن يقتربا من أن يكونا ندين.

وقال جروشكو للوكالة "هذه التدريبات هي عنصر إضافي في الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على روسيا".

وتابع قائلا "تدريب على هذا النطاق... يشكل العودة النهائية والتي لا رجعة فيها من حلف شمال الأطلسي لمخططات الحرب الباردة حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربي والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا".

ولم يأت الحلف على ذكر روسيا بالاسم صراحة في إعلانه. لكن وثيقة حلف شمال الأطلسي الأبرز للاستراتيجيات تحدد روسيا على أساس أنها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمن الدول الأعضاء في الحلف.

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