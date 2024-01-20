مصادرة الممتلكات .. عقاب رادع لنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي

المصدر: رويترز

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أكد رئيس مجلس النواب الروسي اليوم السبت أن النواب أعدوا مشروع قانون يسمح بمصادرة أموال وممتلكات الأشخاص الذين ينشرون "معلومات كاذبة عمدا" عن القوات المسلحة الروسية.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) إن الإجراء سيُتخذ أيضا بحق أولئك الذين تثبت إدانتهم بما وصفها بأشكال أخرى من الخيانة. ومن بين هذه الأشكال "تشويه سمعة" القوات المسلحة والدعوة إلى فرض عقوبات على روسيا أو التحريض على أعمال تطرف.

وكتب فولودين على تطبيق تليغرام "كل من يحاول تدمير روسيا ومن يخونها يجب أن يواجه العقاب المستحق وأن يتحمل تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالبلاد من ممتلكاته الخاصة".

وأضاف أن مشروع القانون سيُعرض على مجلس الدوما يوم الاثنين.

وبموجب قوانين تم إقرارها في مارس من العام 2022، فإن تشويه سمعة القوات المسلحة أو نشر معلومات كاذبة عنها يعاقب بالفعل بالسجن لفترات طويلة.

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