شركات تأمين ترفض تغطية السفن الأمريكية ضد المخاطر

المصدر: د ب أ

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كشف تقرير أن عدداً متزايداً من شركات التأمين ترفض تغطية السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية مع تدهور الوضع في البحر الأحمر.

ويأتي تردد شركات التأمين في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون أمريكيون السفن التجارية الأمريكية إلى ضرورة الابتعاد عن الممر المائي الحيوي حتى إشعار آخر، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والبضائع والخدمات اللوجستية، وهي وحدة وساطة التأمين واستشارات إدارة المخاطر في شركة مارش ماكلينان، إن «بعض شركات التأمين لم تعد مستعدة للتأمين ضد مخاطر الحرب للسفن التي تملكها أو تشارك فيها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إسرائيل التي تسافر عبر البحر الأحمر».

وتعرضت سفينة شحن تملكها وتديرها الولايات المتحدة لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن يوم الاثنين، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

وعلى الرغم من أن شركات التأمين لا تفرض جميعها قيوداً، فإن بيكر قال إن سوق التأمين تتشدد بشكل واضح، مشيراً إلى أنه يمكن أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

وقال بيكر إن معدلات مخاطر الحرب ارتفعت من 0.01% فقط من قيمة السفن في أوائل ديسمبر إلى 0.7 اليوم. وهذا يعني أن تكلفة التأمين على سفينة حاويات بقيمة 100 مليون دولار ارتفعت من 10 آلاف دولار لكل رحلة إلى 700 ألف دولار اليوم.

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