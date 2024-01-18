الرئيس الأوكراني: أزمة كبرى ستحدث في أوروبا كلها

المصدر: د ب أ

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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الخطر الذي يمكن أن ينجم عن مزيد من التأخير في تقديم الغرب مساعدات لبلاده التي تتصدى لهجوم أطلقته روسيا على أراضيها قبل أكثر من عامين.

وقال زيلينسكي للصحفيين، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، أمس، إن أزمة كبرى ستحدث في أوروبا كلها نتيجة التأخير.

وأضاف أن بلاده ستواصل القتال، لكن من دون مساعدة مالية ستكون روسيا قادرة على الانتصار على أوكرانيا، وبمجرد حدوث ذلك ستندلع حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع في اعتباره مثل هذا الهجوم على حلف شمال الأطلسي، متابعاً أنه سيكون من النتائج المباشرة لغياب الدعم الغربي لبلاده حدوث إنهاك في ساحة المعركة في ظل نقص كبير في المدفعية.

وحذر من أن الدفاع الجوي سيكون أكثر ضعفاً نتيجة نقص الصواريخ، وسيسقط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأكد أنه في حالة هزيمة أوكرانيا، فإن أوروبا لن تكون مهددة بتدفقات جديدة من اللاجئين فقط، بل ستتوقف إمدادات الحبوب والكهرباء أيضاً.

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