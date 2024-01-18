احتجاز نائب وزير خارجية بولندا السابق بسبب قضية فساد

المصدر: د ب أ

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أعلن محققون في بولندا، أمس، احتجاز بيوتر فافجيك، نائب وزير الخارجية السابق، على خلفية الاشتباه بضلوعه في فساد متعلق بمخطط احتيال خاص بتأشيرات العمل.

وكان فافجيك ممثلاً لحكومة حزب القانون والعدالة التي تمت الإطاحة بها في انتخابات أكتوبر الماضي.

وأعلنت وكالة مكافحة الفساد أنه يخضع للتحقيق بشأن خدمات مدفوعة تتعلق بتسريع إجراءات إصدار تأشيرات.

وتم فصل فافجيك، الذي تولى مسؤولية الشؤون القنصلية منذ 2019، فجأة من منصبه في وزارة الخارجية في أغسطس الماضي. وفي الوقت نفسه، فتشت وكالة مكافحة الفساد إدارته.

وبحسب تقارير بثتها وسائل إعلام بولندية، كان فافجيك العقل المدبر وراء نظام قدمت من خلاله شركات وسيطة تأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

واستخدم مهاجرون من آسيا وأفريقيا تأشيرات بولندا للسفر داخل منطقة شينغن، وكان يتم طلب تأشيرات دخول متعدد بصورة خاصة. وتحدث ممثلو الادعاء العام لاحقاً عن تحقيقات ضد سبعة أشخاص.

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