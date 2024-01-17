عطل خطير بطائرة بلينكن يؤجل عودته من سويسرا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسبب عطل خطير في طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إرجاء عودته إلى بلاده كما كان مقرراً اليوم.

وبعد السفر جواً من دافوس إلى زيورخ بمروحية والصعود على متن الطائرة المعدلة بوينغ 737، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ومرافقوه بأن الطائرة ليست آمنة للسفر، نظراً لعدم التمكن من إصلاح تسرب أكسجين تم اكتشافه في وقت سابق.

وجرى إرسال طائرة أصغر حجماً من بروكسل إلى زيورخ لتحمل بلينكن إلى بلاده، في حين اضطر العديد من مساعديه والصحفيين المرافقين إلى السفر لواشنطن على رحلات تجارية.

ومن المعتاد حدوث مشكلات في الطائرات، إلا أن ما حدث اليوم يأتي في وقت صعب بالنسبة لشركة بوينغ.

فقد علقت الجهات التنظيمية عمل العديد من طائراتها طراز «737 ماكس 9» في أعقاب حادث وقع لطائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» يوم 5 يناير الجاري، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء

وفي سبتمبر الماضي، أرجأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود عودته من الهند عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بسبب عطل ميكانيكي في طائرته.

كما تعرض أسطول الطائرات الحكومية الألمانية القديمة لسلسلة من المشكلات خلال رحلات طويلة، ما دفع السلطات في برلين إلى تسريع إخراج طائرات مثل إيرباص (إيه 340) من الخدمة وشراء طائرات من الجيل الجديد «إيه 350».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز