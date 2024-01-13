بعد الانتخابات الأخيرة.. بايدن يوضح موقف بلاده من استقلال تايوان

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان بعد أن تحدى الناخبون هناك الصين، وأبقوا على الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم لثالث فترة حكم على التوالي، وهو الحزب الذي سعى إلى تحجيم تأثير بكين.

وقال بايدن، للصحفيين، لدى مغادرته البيت الأبيض، اليوم، متوجهاً إلى كامب ديفيد: «نحن لا نؤيد استقلال تايوان بعد هذا التصويت»، وذلك في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكرت «بلومبرغ» أنه يبدو أن بايدن يستهدف تهدئة مخاوف الصين التي لم تكن ترغب في أن يتم انتخاب لاي تشينغ تي، نائب الرئيسة الحالية، رئيساً لتايوان.

من ناحية أخرى، أكدت الصين معارضتها الشديدة للإجراءات الرامية إلى تحقيق استقلال تايوان، وتدخل القوى الخارجية فيها.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم، عن المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني لشؤون تايوان، تشن بينهوا، قوله في تعليق على نتائج الانتخابات التايوانية: «سوف نتمسك بتوافق 1992، الذي يجسّد مبدأ صين واحدة، ونعارض بشدة الأعمال الانفصالية التي تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان، وكذلك تدخل القوى الخارجية».

وأضاف بينهوا: «الانتخابات في تايوان لن تغير الاتجاه الرئيس لتنمية العلاقات على جانبي مضيق تايوان».

وتابع: «سنعمل مع الأحزاب السياسية والجماعات وممثلي مختلف قطاعات السكان في تايوان لتعزيز التبادلات والتعاون بين جانبي مضيق تايوان».

وأعلن رئيس تايوان المنتخب لاي تشينغ تي، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني، اليوم، أن نتيجة الانتخابات في البلاد أظهرت للعالم أن تايوان اختارت الوقوف إلى جانب الديمقراطية.

وخلال الحملة الانتخابية، أكد لاي مجدداً ضرورة دمج تايوان في المجتمع العالمي الأوسع بدلاً من الوقوع في فخ الصين.

وأشار لاي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده لدى إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة، إلى أنه على أساس المعاملة بالمثل والكرامة، فإنه يود التواصل مع الصين.

وتابع لاي: «في الوقت نفسه، نحن عازمون أيضاً على حماية تايوان من أعمال التهديدات والترهيب المستمرة من جانب الصين».

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