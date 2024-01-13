إسرائيل تخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية وإنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل تخطط لزيادة ضخمة في ميزانيتها الدفاعية، في إطار تعزيزات عسكرية تهدف إلى تغطية احتياجاتها لسنوات مقبلة.

وقال نتانياهو، في تصريحات للصحفيين، إن أحد أهداف تلك التعزيزات العسكرية إنشاء قطاع تصنيع عسكري مستقل.

وأضاف أن لجنة مشتركة بين الوزارات ستقدّم، خلال ثمانية أسابيع، خططاً للتمويل الإضافي الضخم لتحقيق هذا الاستقلال، بهدف تعزيز القوات وأمور أخرى مطلوبة.

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