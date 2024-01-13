مقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات في انهيار طيني في كولومبيا

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات الكولومبية اليوم السبت أن انهيارا طينيا ناجما عن أمطار غزيرة في شمال غرب كولومبيا أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة 35 آخرين.

وغطى الانهيار الطيني، الذي وقع بعد ظهر أمس الجمعة، طريقا سريعا مزدحما يربط بين مدينتي كويبدو وميديلين في إقليم تشوكو المطل على المحيط الهادي.

وقالت السلطات إن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، إذ غمر الطين بالكامل عدة سيارات على الطريق.

وأكدت حكومة تشوكو على موقع إكس "حتى الآن تم انتشال 17 جثة من منطقة الحادث المأساوي"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انفصال قطعة كبيرة من الأرض عن الجبل وسقوطها فوق عدة سيارات كانت تتحرك على طول الطريق الذي غمرته المياه بالأسفل. وأغلقت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا الطريق.

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