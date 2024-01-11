زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب باكستان وأفغانستان

المصدر: د ب أ

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أعلن مسؤولون أن زلزالاً قوياً بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في باكستان وأفغانستان اليوم، ما أثار مخاوف في المدن، وأجبر المواطنين على الفرار إلى أماكن أكثر أمناً.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على عمق 206 كيلومترات في جبال هندوكوش في إقليم بادخشان الأفغاني الواقع على الحدود مع باكستان والصين وطاجكستان.

وأفادت هيئة الأرصاد المحلية بأن الزلزال وقع الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) في باكستان، بعد وقوع هزة بسيطة بقوة 4.1 درجات قبل ساعات في المنطقة نفسها.

وأجبر الزلزال المواطنين على الفرار في فزع، وكان البعض يصرخون خوفاً، وسعوا للبقاء في أماكن مفتوحة.

وقال أنوار شيه زاد، من وكالة الإنقاذ الباكستانية، إنه لم ترد تقارير بشأن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار مادية في أعقاب الزلزال.

وأضاف شيه زاد من مدينة بيشاور: «فرقنا في حالة تأهب قصوى، ونتواصل مع زملائنا في المناطق النائية».

ولقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بعدما ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر باكستان وأفغانستان في مارس العام الماضي.

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