نتنياهو يرفض اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا أن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة بشكل دائم أو طرد السكان المدنيين.

وقال نتنياهو في بيان مصور الأربعاء: "إسرائيل تحارب حماس، وليس السكان الفلسطينيين، ونحن نقوم بذلك في امتثال كامل للقانون الدولي". .

وستبدأ الإجراءات المتعلقة بحرب غزة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس.

وتقاضي جنوب أفريقيا إسرائيل، قائلة إنها تعد العنف العسكري ضد السكان المدنيين في قطاع غزة انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.

وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي "يبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تبذل حماس قصارى جهدها لتعظيمها باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يستخدم التحذيرات لحث المدنيين الفلسطينيين على مغادرة مناطق الحرب، بينما تستخدم حماس القوة المسلحة لمنعهم من ذلك.

وقال نتنياهو: "هدفنا هو تخليص غزة من حماس وتحرير رهائننا. وبمجرد تحقيق ذلك، يمكن نزع سلاح غزة ونزع تطرفها".

واعتبر أن ذلك سيخلق إمكانية "لمستقبل أفضل لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء".

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