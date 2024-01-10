فيديو .. مسلحون يقتحمون محطة تلفزيون في الإكوادور

المصدر: رويترز

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أظهرت لقطات تلفزيونية حية اليوم الثلاثاء أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون تي.سي الإكوادورية في مدينة جواياكيل، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.

يأتي الحادث في غمرة خطف ما لا يقل عن سبعة من ضباط الشرطة وسلسلة من الانفجارات وبعد يوم من إعلان الرئيس دانييل نوبوا حالة الطوارئ.

🇪🇨 | URGENTE: Delincuentes irrumpieron en TC Televisión y secuestran a todos en vivo y directo en Guayaquil, Ecuador. pic.twitter.com/ob1yleusOc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 9, 2024

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