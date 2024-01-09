منح نجل رئيس النيجر المعزول إطلاق سراح مؤقتاً

المصدر: رويترز

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أعلنت محكمة عسكرية في النيجر، في بيان، أنها منحت محمد بازوم سالم، نجل الرئيس المعزول محمد بازوم، إفراجاً مؤقتاً من الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نيامي أمس.

وسالم (23 عاماً) محتجز في المقر الرئاسي مع والديه منذ الإطاحة بوالده خلال انقلاب عسكري في يوليو 2023. ولم تقدّم المحكمة تفاصيل عن مصير والدي سالم.

وقضت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الشهر الماضي، بأن احتجاز الأسرة تعسفي، وأمرت بإعادة بازوم إلى منصبه.

وقال المحامون إن المحكمة، التي لا يمكن استئناف قراراتها، منحت المجلس العسكري شهراً واحداً ليقرر كيف سينفّذ الأمر.

وتم توجيه الاتهام إلى بازوم وابنه بعد انقلاب 26 يوليو، ووُجّهت إلى سالم تهمة التآمر لتقويض سلطة الدولة أو أمنها.

وبحسب حزب بازوم وأقارب، فإن الأسرة لا تتمكن من الحصول على مياه نقية أو كهرباء.

وقال محامو الأسرة، في وقت سابق، إنه لم يُسمح لهم بمقابلة قاضٍ أو إبلاغهم بأي إجراءات قانونية ضدهم.

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