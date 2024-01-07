رئيس المجلس الأوروبي يخوض انتخابات البرلمان ويغادر منصبه إذا فاز

المصدر: رويترز

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أكد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في مقابلة مع صحيفة دي ستاندارد البلجيكية نشرت أمس السبت أنه سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو وسيترك منصبه في منتصف يوليو إذا تم انتخابه.

وقال ميشيل "قررت الترشح في الانتخابات الأوروبية عام 2024".

وأضاف "إذا تم انتخابي فسوف أشغل مقعدي. ويمكن للمجلس الأوروبي أن يتوقع ويسمي خليفة بحلول نهاية يونيو أو أوائل يوليو".

وميشيل (48 عاما) هو رئيس وزراء بلجيكي سابق ويشغل منصب رئيس المجلس الأوروبي منذ أواخر عام 2019.

وقالت الصحيفة إنه سيرشح نفسه كأفضل مرشح عن حزب الحركة الإصلاحية البلجيكي الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

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