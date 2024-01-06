بايدن يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد أوائل مارس

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس في 7 مارس المقبل، وهو تاريخ متأخر نسبياً يضع الخطاب بعد الانتخابات التمهيدية يوم "الثلاثاء الكبير"، وأي مواجهة في الكونجرس في أوائل عام 2024 حول التمويل الاتحادي.

وسيمنح الخطاب بايدن فرصة لوضع جدول أعماله لعام 2024 في سعيه للفوز بولاية ثانية وربما يتناقض مع خصمه الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي أصدر الدعوة إلى بايدن في رسالة نشرت على "إكس"، تويتر سابقاً، إنها تأتي في "لحظة تحد كبير لبلدنا".

ورد بايدن في منشور يوم السبت ، قائلاً إنه "يتطلع إلى ذلك".

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