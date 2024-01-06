الدفاعات الجوية الروسية تسقط 4 صواريخ أوكرانية موجهة فوق القرم

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت أربعة صواريخ موجهة أطلقت من الجو فوق شبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة أنه "في 6 يناير، في نحو الساعة 00:30 صباحاً بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ موجهة أطلقت من الجو ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن الوزارة قولها إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت أربعة صواريخ أوكرانية ودمرتها فوق شبه جزيرة القرم".

ولم يتسن على الفور التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

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