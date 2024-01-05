بلينكن يعود إلى الشرق الأوسط وسط مخاوف من تصعيد إقليمي

المصدر: رويترز

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سيعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط ليواصل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن بشأن الصراع الممتد منذ ثلاثة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وستشمل زيارة بلينكن التي تمتد أسبوعا إسرائيل والضفة الغربية بالإضافة إلى الأردن وقطر والإمارات والسعودية ومصر. وسيمر أيضا بتركيا واليونان. وهذه الزيارة هي الرابعة التي يجريها بلينكن إلى المنطقة منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل ورد إسرائيل بشن هجوم ضخم عبر الجو والبر.

وذكر ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين أن بلينكن سيكرر دعوته إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في الوقت الذي يحاول فيه إحراز تقدم حول الموضوع الحساس المتعلق بطريقة إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

ويقوم بلينكن بالزيارة بينما تشغل المخاوف تصعيد إقليمي بؤرة الاهتمام. وبعد مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في حماس "الثلاثاء" جراء هجوم بطائرة مسيرة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر بلينكن "ليس في مصلحة أحد، لا إسرائيل ولا المنطقة ولا العالم، أن يتسع نطاق هذا الصراع إلى خارج غزة".

وردا على هجوم حماس عبر الحدود الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، شنت إسرائيل هجوما عبر البر والجو أدى إلى مقتل 22438 شخصا بحسب وزارة الصحة في غزة.

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